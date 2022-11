Il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli non è stato inserito dal ct della Nazionale Roberto Mancini nella lista dei convocati per i prossimi impegni amichevoli con Albania e Austria. Dietro questa scelta non ci sono ragioni di natura fisica e tecnica, bensì i motivi personali addotti dal calciatore e che hanno portato ad una decisione condivisa col ct e lo staff azzurro.