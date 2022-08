Il centrocampista della Juve Manuel Locatelli ha parlato con i giornalisti presenti alla fine dell'amichevole a Villar Perosa: "Stiamo provando alcune cose, poi deciderà il mister. Mi piace giocare davanti la difesa e andare un po' più avanti per trovare la conclusione. Vediamo. Provare è importante".



GOL E GIOCO - "Bella emozione, ma è soprattutto una festa per i tifosi qui a Villar Perosa. Gioco? Stiamo cercando di dominare di più le partite, dobbiamo avere più possesso palla".



NUOVI ACQUISTI - "Un parere? Bremer è molto forte, Pogba e Di Maria sono molto diversi, si vede che hanno qualcosa in più rispetto agli altri".