Non c'è il nome di Mohamed Ihattaren nell'elenco dei numeri di maglia ufficiali dell'Ajax per la stagione 2022/23. Il centrocampista classse 2002, di proprietà della Juventus, è ad Amsterdam da gennaio giocando e ha disputato una sola presenza con la prima squadra dei Lancieri, oltre a 5 gare (e 4 gol) con la Primavera. La mancata assegnazione di un numero di maglia per la stagione che sta iniziando può far pensare a un imminente trasferimento.