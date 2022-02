Ramon Planes, ex direttore sportivo del Barcellona dal 2018 al 2021, intervistato da Sky Sport ha parlato anche di Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus che in passato è stato nel mirino dei blaugrana: "Locatelli è un giocatore di stile perfetto per il Barcellona. Siamo stati vicini a lui ma la Juve è un club importante e alla fine non è andata".