Un pò Alex Ferguson e un pò Marcello Lippi. La storia di Yuri Semin, allenatore 72enne della Lokomotiv Mosca, ricorda un po' quella di due dei più grandi tecnici della storia del calcio mondiale. Non tanto per i trofei vinti quanto per la longevità.Tornò nel 1992 dopo una parentesi alla squadra Olimpica della Nuova Zelanda e rimase fino al 2005. A quel punto venne chiamato dalla nazionale russa e poi da Dinamo Mosca e Dinamo Kiev.