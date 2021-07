La Juventus in questo periodo sta provando a piazzare qualche colpo in uscita per garantire plusvalenze, sfoltire la rosa e potersi permettere respiro di bilancio e qualche progetto in più in entrata. Ceduto Gianluca Frabotta al Verona, ora è il turno di Merih Demiral. Nonostante l'Atalanta abbia preso Matteo Lovato, proprio dall'Hellas peraltro, ciò non esclude che la Dea possa ancora puntare al difensore turco della Juve. Come precisa la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, infatti, Lovato non sarà il sostituto di Cristian Romero (in uscita verso il Tottenham) ma quel tassello la Dea lo sta ancora cercando. E Demiral è tra i candidati.