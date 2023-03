Lunedì 27 ci sarà l'apertura dell'udienza preliminare relativa all'inchiesta Prisma condotta dalla Procura di Torino sulla Juventus e dodici (ormai ex) dirigenti. Nel frattempo, come riportato dall'Ansa, poco meno di una trentina di piccoli azionisti della Juventus chiederanno, tramite il Codacons, di costituirsi parte civile. I richiedenti saranno patrocinati dagli avvocati Tiziana Sorriento e Bruno Barbieri Per altri piccoli azionisti il Codacons ha intenzione, secondo quanto si apprende, di avviare un'azione civile.