Gentile Procuratore,

scrivo per chiedere come sia possibile che Dybala non riesca a rinnovare il suo contratto con la Juve. E' una questione tecnica oppure, come si legge, il procuratore di Dybala non è un procuratore professionista e quindi il calciatore non può essere assistito davanti ai dirigenti della Juve? A me sembra così strano che un calciatore non possa firmare un contratto da solo! Rischiamo di perdere un campione per una questione burocratica! Dybalaforever '2002

Ciao Dybalaforever!



Dal tuo nickname si evince chiaramente che il tuo beniamino lo vorresti alla Juve per sempre, almeno per un un altro triennio.



In effetti, il problema dell'agente/non agente non era così semplice da risolvere, ma Jorge Antun ha regolarizzato la sua posizione con il Coni a gennaio!



Va, in ogni caso, evidenziato che i calciatori non sono tenuti ad avvalersi dell'assistenza di un agente per rinnovare il proprio contratto, cioè Dybala avrebbe già potuto fare tutto da solo.



Il problema forse è un altro: siamo così certi che ci sia la volontà di entrambe le parti contrattuali (Juventus e calciatore argentino) di giungere a un accordo di rinnovo?



A tal proposito lancio l'interrogativo agli utenti di calciomercato.com: il matrimonio tra la Juventus e Dybala continuerà oppure è giunta l'ora della separazione?