La Juventus può solo vincere e questa sera a partire dalle 21 all'Allianz Stadium di Torino contro il Maccabi Haifa sarà un autentica sfida da dentro o fuori per non perdere il treno della Champions League e continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi di finale. Massimiliano Allegri perde anche Arkadiusz Milik per infortunio, la punta polacca è convocata ma non è al meglio, ma ritrova Angel Di Maria che in campionato è e sarà ancora squalificato.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Juve-Maccabi Haifa, calcio d'inizio alle ore 21, sarà visibile in diretta esclusiva in tv su Sky Sport che la trasmetterà sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (251). Inoltre la gara sarà trasmessa in streaming su smartphone, tablet e pc attraverso app e servizi si SkyGo e Now, ma sarà visibile anche sulla piattaforma Infinity+ di Mediaset.



LE PROBABILI FORMAZIONI

Juve (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani, De Sciglio; Cuadrado, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Di Maria.

Maccabi (3-4-1-2): Cohen; Batubinsika, Goldberg, Seck; Sundgren, Lavi, Abu Fani, Haziza; Chety; Pierrot, David.