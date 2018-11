Non è mai banale José. Nonostante la crisi del suo, il tecnico portoghese non cede di un centimetro. E presenta così la partita di domani sera con la Juventus. Questi i temi principali toccati in conferenza stampa.- "Purtroppo è infortunato per domani e non sappiamo per domenica"."L'ultima partita è stata una partita supercorretta, disciplinarmente fantastica, educazione prima e dopo la partita, la Juve e noi abbiamo fatto il nostro lavoro. Senza giustificazione i tifosi hanno avuto un comportamento che non è stato bello, io sono arrivato alla conclusione che solo hanno una ragione per farlo: e sono le tre dita. Il mio rapporto con la società è corretto, con Max c'è amicizia. Unico motivo è legato a ricordi negativi di quando sono stato in Italia".- "Il calcio dura 90 minuti, è vero che spesso partiamo piano ma l'importante è come finiamo, può anche essere divertente per i tifosi. Contro la Juventus non siamo stati forti abbastanza per rimontare. Se domani daremo troppo vantaggio alla Juve poi sarà difficile provare a scalare la montagna. Domani è molto importante, non è cruciale, indipendentemente dal risultato dovremo vedercela con Young Boys o Valencia".- "In certe partite la nostra difesa, anche se non penso che riteniate io non sappia organizzare la struttura difensiva, ha delle debolezze perché subiamo troppi gol"."Super favoriti per vincere la competizione"."Una cosa è quello che dice la stampa, un'altra cosa è quello che dice Pogba, un'altra cosa quello che dico io. La stampa dice che è un rapporto orribile. Paul ha detto che è un rapporto allenatore-giocatore. Io dico che è un buon rapporto allenatore-giocatore, a volte non lo è ma in questo caso la classifico così".Seguono aggiornamenti