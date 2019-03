Massimiliano Allegri ha rimandato tutto a stagione finita, Mario Mandzukic invece no. In casa Juventus si guarda già al futuro e oltre alle mosse di mercato si guarda anche e soprattutto ai rinnovi contrattuali di alcuni dei tasselli più importanti dell'attuale spogliatoio. L'attaccante croato, come detto, non perde tempo ed è pronto a prolungare l'accordo che lo lega oggi alla Juventus fino al 30 giugno 2020.



SÌ AL RINNOVO - Secondo quanto riportato da Tuttosport Mandzukic insieme ai suoi agenti ha trovato l'accordo con la Juventus e presto verrà dato l'annuncio del rinnovo ufficiale del suo contratto. Una mossa strategica per il club bianconero che ha totale fiducia nella punta croata e che la ritiene, a 32 anni, uno dei leader massimi dello spogliatoio.



LE CIFRE - Attualmente Mandzukic è in scadenza il 30 giugno 2020 con uno stipendio da circa 4 milioni di euro annui. Il nuovo accordo porterà la scadenza in là di un anno fino al 30 giugno 2021 quando l'attaccante avrà 35 anni. Anche l'ingaggio sarà ritoccato verso l'altro con il nuovo contratto che vedrà un fisso da 4,5 milioni di euro a stagione più bonus. Cifre importanti, ma non folli per uno degli elementi più importanti dello spogliatoio.