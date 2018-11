Giorgio Chiellini out nella sfida tra la sua Juventus e la Spal. Così come Dybala, con la fascia da capitano al braccio senza il numero 3 in campo. Campo dove, invece, c’è Leonardo Bonucci, che non sarà però capitano. Già, sarà Mario Mandzukic a indossare al braccio la fascia di Chiellini.



BONUCCI VICE - Per la prima volta, quindi, il croato sarà il capitano della squadra di Allegri, "scavalcato" Bonucci, solo vice.