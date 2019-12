Mario Mandzukic è a un passo dal Qatar: l'attaccante croato della Juventus, dopo quattro mesi di tribuna ai margini del progetto tecnico di Maurizio Sarri, è in procinto di accettare la chiusura della trattativa che lo porterà a giocare da gennaio in Medio Oriente. Decisione quasi definitiva, ma la risposta ufficiale arriverà nelle prossime 48 ore: il classe 1986 si trasferirà a partire dalla prossima finestra invernale di mercato, dopo aver rifiutato in estate la corte di diversi club.



I RIFIUTI ESTIVI E LA CORTE DEL MILAN - L'ex Bayern Monaco ha un contratto con i bianconeri in scadenza nel 2021 e percepisce 6 milioni di euro all'anno: in estate saltarono al fotofinish prima il trasferimento al Manchester United, poi quello alla società qatariota dell'Al-Rayyan. Su di lui si era scatenata la corte anche del Milan e di alcune società degli Emirati e della MLS.



I DETTAGLI - La scelta di andare in Qatar è dovuta al fatto che al momento ci sono tre-quattro offerte molto vantaggiose dal punto di vista economico: contatti riattivati in questi giorni con diversi club qatarioti, ora la scelta definitiva e la chiusura dell'affare. Dopo 162 presenze e 44 reti alla Juve, Mandzukic è pronto a ricominciare dal Qatar.