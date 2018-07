Antonino La Gumina doveva diventare in queste ore il nuovo attaccante della Sampdoria, ma non ci sono ancora accordi con il Palermo. Secondo Sportitalia, la trattativa non è naufragata, ma si è bloccata, non la consideriamo “morta”, ci possono essere altre evoluzioni. Ma adesso è tornato l'Empoli aveva già proposto sei milioni più bonus e – soprattutto – che dietro il club toscano potrebbe esserci la Juve per un lavoro di sponda che sbloccherebbe l’operazione.