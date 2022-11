Il portiere polacco Szczesny è in scadenza di contratto a giugno 2024. Dopo il blitz spagnolo per il georgiano Giorgi Mamardashvili (Valencia) e gli appunti su Marco Carnesecchi della Cremonese (cartellino di proprietà dell'Atalanta), la Juventus sta cambiando marcia per Gugliemo Vicario (Empoli). Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l'obiettivo è quello di prenotarlo a gennaio per anticipare la concorrenza estiva. Un’operazione simile a quella dello scorso gennaio per il difensore Federico Gatti, rimasto poi in prestito sei mesi a Frosinone prima di raggiungere la squadra di Allegri.