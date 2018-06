La storia d’amore tra Claudio Marchisio e la Juventus può concludersi in questa estate di mercato. Il Principino non è più da tempo una prima scelta nel progetto tecnico bianconero e valuta un futuro lontano da Torino. Su di lui si sta muovendo con insistenza soprattutto il Monaco, che studia una proposta di ingaggio in linea con quanto percepito attualmente dal giocatore. Più defilata al momento l’ipotesi MLS.