Claudio Marchisio non ha alcuna intenzione di lasciare la Juventus. La sua intenzione è quella di proseguire con il proprio contratto in bianconero, che scade il 30 giugno del 2020, per chiudere la carriera a Torino, nella squadra in cui è cresciuto fin dalle prime giovanili. Non vuole nessun'altra squadra in Italia e, come ricordato da La Gazzetta dello Sport, non ha mai chiesto la cessione. Marchisio aspetta una risposta del club, per capire se c'è ancora spazio per lui in ottica futura nella Juventus che sta nascendo.