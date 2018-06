Milinkovic-Savic alla Juventus è una suggestione di mercato che acquisisce concretezza col passare dei giorni. La Juve, pur senza manifestarlo in maniera dichiarata, nutre una profonda stima per il centrocampista classe '95 della Lazio e non si fa spaventare dalla valutazione superiore ai 100 milioni di euro che il presidente biancoceleste Lotito ha sempre fatto passare come condizione necessaria per strappargli il calciatore serbo. Ad oggi, non è ancora arrivata dall'estero la proposta che potesse far vacillare il numero uno laziale e per questo motivo la Vecchia Signora, forte di rapporti più sereni che in passato tra la sua dirigenza e Lotito, è convinta di potersi aprire un varco. Al termine dell'Assemblea di Lega di ieri a Milano, il presidente biancoceleste si è intrattenuto a colloquio con l'ad bianconero Marotta e tra gli argomenti non è escluso che possa esserci anche stato il futuro di Milinkovic-Savic.



Nonostante si trovi in ritiro con la nazionale serba in vista del Mondiale, il calciatore ha fatto parlare di sè per quel "like" a un post su Instagram di un tifoso juventino che esprimeva il suo desiderio di vederlo a Torino con la maglia della squadra campione d'Italia. La sua prossima destinazione, come annunciato dal diretto interessato, verrà decisa soltanto dopo la conclusione del Mondiale con la Serbia, ma l'interesse di un club come la Juventus non può lasciarlo indifferente e i bianconeri hanno dalla loro l'opportunità di mettere sul piatto contropartite tecniche gradite alla Lazio (Rugani su tutti) per abbassare la parte cash.