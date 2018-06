In questo mercato di mezze verità o mezze bugie, di provocazioni e suggestioni, c'è una Juve pronta a vivere una sessione a tratti rivoluzionaria. La pista che porta a Mauro Icardi è emblematica, mentre l'Inter non smentisce ecco che i bianconeri ci provano per davvero mettendo sul piatto tutti i soldi che servono potendo ricorrere se necessario anche ad uno gioco di sponda con il cartellino di Gonzalo Higuain. E Icardi non è l'unico colpo da novanta per il quale si lavora in casa Juve: colpo da novanta, anzi cento e pure di più. A tale proposito, anche quello di Sergej Milinkovic Savic è pronto ad uscire dalla categoria dei sogni impossibili per entrare in quella degli obiettivi. Difficili, non irraggiungibili. Costi quel che costi. Che si parli di soldi, o di cartellini pesanti.

IL PIANO – Il giocatore, tramite il suo entourage, ha fatto sapere anche alla Lazio di considerare la Juve una prima scelta assoluta, il club bianconero sarebbe pronto a trattarlo da subito come un'autentica superstar con un ingaggio anche superiore a quello da 6 milioni netti più bonus che sta per firmare Emre Can. E sull'asse Roma-Torino, via stanze dei bottoni milanesi, aumentano le voci che parlano di come tra Juve e Lazio sia finito il gelo: magari non è ancora scoppiata la pace, di sicuro è finita la guerra. Quanto basta per sapere di potersi iscrivere alla corsa, le battutine di Lotito vanno solo interpretate come tali: la Juve non ha i soldi? Questo, semmai, lo dirà la Juve. Che al contrario prepara l'affondo, pur sapendo che potranno volerci anche 100 milioni e magari qualcosa di più. Soldi da individuare anche in sede di mercato. Magari proprio sviluppando delle trattative, parallele almeno formalmente, con una Lazio che dovrà non solo sostituire adeguatamente Milinkovic Savic ma che potrà farlo con una cassa mai così piena.



RUGANI E IL BILANCIO - Ed ecco che sul versante opposto sono stati già mossi passi importanti verso un giocatore in particolare: Daniele Rugani. L'uomo giusto secondo il progetto di Lotito e Tare per sostituire Stefan De Vrij, valutato dalla Juve 40 milioni di pura plusvalenza: gli stessi chiesti a chiunque passasse dalla Continassa per l'eterna promessa bianconera, mai incedibile e mai in vendita. Ma rateizzabili anche in cinque rate. Soldi che presto la Lazio avrà a propria disposizione e che permetterebbe a Lotito di sistemare il bilancio esattamente come vorrebbe: con una plusvalenza da oltre 100 milioni per l'immediato ed un esborso di 8 milioni in ogni esercizio, per un talento come Rugani da far a sua volta rifruttare non troppo in là nel tempo. Non solo: già l'anno scorso Tare aveva sondato la possibilità di arrivare quantomeno in prestito a Marko Pjaca quando al centro delle mire bianconere c'era Keita Balde. Il croato continua a piacere ed il suo futuro alla Juve è tutt'altro che certo, anche il prestito allo Schalke è stato condizionato dall'infortunio della passata stagione. E allora via, che un altro sogno proibito si trasformi in obiettivo: da Icardi a Milinkovic Savic, che nessuno parli di missioni impossibili in casa Juve. Dopo sette scudetti di fila, per puntare alla Champions può servire una rivoluzione. Ed un mercato rivoluzionario.



@NicolaBalice