. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, contatti tra le parti ci sono stati nei mesi scorsi e continueranno a esserci da qui a fine campionato: tutto in gran segreto e senza forzature, ossia senza arrivare a parlare di cifre o a formulare una prima offerta di contratto. Anche perché oggi sia Dybala, sia l'Inter hanno una posizione di attesa figlia delle diverse situazioni. La dirigenza nerazzurra deve prima risolvere la questione: serve liberare spazio salariale per poter fare un’offerta congrua a Dybala, al netto di quello che accadrà con, una stella non in vendita ma che fa gola a tanti. Marotta stima Dybala: è stato lui a prenderlo alla Juve ed è stato lui a fargli firmare il rinnovo di contratto che lo lega ai bianconeri fino a giugno. Per portarlo a Milano potrebbe fare il massimo consentito dai nuovi parametri societari, che non supereranno però i 7/7,5 milioni a stagione, bonus compresi.La situazione Paulo e il suo entourage restano in serena attesa degli eventi. Ieri in Argentina e in Inghilterra si sono rincorse diverse voci: in sintesi, in molti danno l’Inter favoritissima nella corsa a Dybala, che addirittura direbbe di no ad Arsenal, Tottenham e Newcastle. In realtà, offerte concrete per Dybala non sono ancora arrivate. Del futuro di Paulo si sta occupando Jorge Antun, l’agente-amico di famiglia che è rimasto in Italia dopo la rottura con la Juventus. Ma non solo: l’attaccante adesso ha un intermediario che si sta muovendo soprattutto all’estero e la prossima settimana rientrerà in Italia. Dopo aver sondato il terreno in Spagna e in Inghilterra, farà il punto con Antun e valuterà anche le candidature italiane. E se la volontà sarà quella di restare in Italia, allora sì che l’Inter diventerebbe davvero il club in pole position nella corsa a Dybala.