A margine della presentazione del calendario della nuova Serie A, Beppe Marotta ha parlato a Sky Sport, concentrandosi sul mercato e sugli affari col Milan che riguardano Leonardo Bonucci e Gonzalo Higuain: "Le notizie che circolano nella fase di mercato non ci sorprendono, tutto è nato dal fatto che ci siamo incontrati con Leonardo, col quale abbiamo scambiato opinioni sul calcio che ha ritrovato. Lui ha manifestato il pensiero di Bonucci, di stima e riguardo verso la Juventus. Io mi limito a dire che ho recepito da parte del Milan la volontà e desiderio di Bonucci di riavvicinarsi a quella che è stata la sua squadra per tanti anni. In questo momento noi abbiamo un organico al completo nel reparto in cui lui andrebbe inserito, il nostro rapporto con Bonucci è sempre segnato dalla stima reciproca, ma mi limito a dire che il reparto difensivo al momento è al completo. Ci sono delle opportunità di mercato, delle richieste che ci arrivano e dobbiamo valutare coi nostri tesserati. Se loro manifestano la volontà di andare, potremmo valutare un nuovo inserimento. Le porte sono aperte a chi può rinforzare il nostro gruppo".



SU HIGUAIN - "Gonzalo è un giocatore importante della Juventus, nel momento in cui è arrivato un campione come Ronaldo la concorrenza nel reparto è elevata. Da qui il confronto con Gonzalo, grande professionista, e col suo entourage, stiamo valutando con lui e con il fratello che lo rappresenta quale può essere il suo futuro. Da parte nostra c'è rispetto per Higuain, che è un grande giocatore".



SU RONALDO - "Siamo orgogliosi e contenti di aver portato in Italia Cristiano Ronaldo, questo grazie alla tenacia e alla lungimiranza del nostro presidente. Sarà un apporto importante per la Juventus e per tutto il movimento italiano".



SCUDETTO E CHAMPIONS - "Scudetto in mano nostra? Il calcio è uno sport di suqadra, si può andare nei campi di provincia e fare difficoltà. Avere un campione come Ronaldo non significa andare a fare una passeggiata, anzi giocare contro di lui darà grandi stimoli agli avversari. Obiettivo Champions? Abbiamo alzato il livello di qualità della squadra, vogliamo fare bene in Champions. Auspichiamo e speriamo che lui, che ne ha vinte cinque, ci possa dare questa soddisfazione che aspettiamo da tempo".



SU FAVILLI - "Andrea è una promessa del calcio italiano e stiamo valutando le proposte per trovare la migliore soluzione possibile".