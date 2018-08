Beppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, ha parlato a Sky Sport prima della sfida con la Lazio: "Quello che poteva essere un divario classico tra titolari e riserve in questa rosa non c'è. Ci sono co-titolari, gli impegni della Juve e dei calciatori sono tanti, abbiamo bisogno di una rosa competitiva per centrare obiettivi importanti. Giocatori agitati in panchina? Supportiamo il mister, non ci sono mai stati problemi in questi anni. Abbiamo calciatori di livello elevato che capiscono le situazioni, tanti impegni permettono ai calciatori di lavorare bene e nel migliore dei modi, c'è intelligenza sotto questo aspetto e calciatori più emancipati rispetto al passato".



SU MILINKOVIC-SAVIC - "Lui è un giocatore importante, diventerà un campione. La nostra rosa ha elementi di grande prestigio, lui è ottimo, ma siamo contenti per la rosa che abbiamo allestito".