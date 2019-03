Non c'è solo Antonio Conte per il dopo Spalletti all'Inter. Come riporta oggi in prima pagina Tuttosport, in alternativa all'ex ct dell'Italia, Beppe Marotta starebbe pensando a Massimiliano Allegri.



I nerazzurri devono però aspettare aprile, quando l'allenatore della Juventus si confronterà con il presidente Andrea Agnelli e deciderà se prolungare il proprio contratto con i bianconeri oppure cominciare una nuova avventura altrove.