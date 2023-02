La Juventus in Europa è decisamente sfortunata con gli arbitri. Il clamoroso rigore negato ai bianconeri contro il Nantes, nei minuti di recupero del match d'andata dei playoff di Europa League, è infatti soltanto l'ultimo di una serie di episodi che, nelle ultime stagioni, hanno sempre visto penalizzati i bianconeri. Prima del Nantes, decisioni avverse alla Juve erano state prese nei match di Champions League contro Ajax, Lione, Porto e Villarreal.



Premesso che contro tutte le squadre sopracitate la Juve aveva una rosa di valore nettamente superiore, e avrebbe comunque potuto e dovuto superare il turno a prescindere dagli episodi da moviola, non possiamo non constatare come in ogni occasione ci sia stata una decisione arbitrale che ha avuto un peso significativo sull'esito della qualificazione. E tutte le volte la Juventus è stata eliminata.



Di seguito vi ricordiamo gli episodi ai quali facciamo riferimento, ripresi dalle moviole di calciomercato.com e dei principali quotidiani sportivi italiani.