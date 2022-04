Resta in ogni caso solo questione di tempo, perché ormai non sembra possa più sfuggire il quarto posto ai bianconeri, sono appena 4 i punti che mancano per l'aritmetica certezza e semmai sembra esserci il terzo posto nel mirino nonostante la reazione del Napoli nell'anticipo con il Sassuolo. Conti e tempi d'attesa, alla fine l'importante sarà poter raggiungere l'obiettivo. Con annessi milioni, tanti, in arrivo dalla Champions. E non solo. Perché– Già, perché la qualificazione in Champions è l'ultima condizione possibile per far scattare l'obbligo in base all'accordo di ottobre 2020 stipulato con la Fiorentina.. Dove ora sono disposti ad aspettarlo e coccolarlo, tutelarlo nella stagione più difficile della sua carriera: quella della ripartenza dopo il grave infortunio. Con la certezza che alla Continassa tutti hanno: è proprio Chiesa l'uomo ideale da affiancare a Dusan Vlahovic.