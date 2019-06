Blaise Matuidi e la Juventus: una storia d'amore che potrebbe essere giunta al termine. Già, perché il club bianconero ha concluso due colpi di spessore in mediana come Ramsey e Rabiot e lo spazio sta iniziando a scarseggiare. A maggior ragione se si pensa a quelle che sono le caratteristiche tecniche del campione del mondo, non esattamente il profilo più adatto allo stile di gioco di Maurizio Sarri. L'intenzione di Paratici quindi è quella di mettere il giocatore sul mercato e provare a cederlo prima che il francese si possa svalutare eccessivamente.



NO AL RINNOVO - Se con Allegri infatti Matuidi era un punto fermo, non sarà lo stesso con la nuova guida tecnica, che tende a dare maggiore spazio a giocatori di grande qualità. La posizione del club bianconero in questo momento, quindi, è molto chiara: Matuidi può partire e non ha un futuro garantito a Torino. Anche e soprattutto perché il contratto dell'ex PSG scadrà il 30 giugno 2020 e non c'è alcuna intenzione, ad oggi, di mettersi intorno al tavolo per discutere di un possible prolungamento.



LE RICHIESTE DELLA JUVE - Nonostante questo, però, il club bianconero non vuole privarsi del giocatore a prezzo di saldo. Matuidi infatti resta un giocatore di assoluta affidabilità ed è reduce da una stagione positiva sotto la guida di Allegri. La volontà è quella di arrivare ad un addio, certo, ma non si scenderà sotto i 20 milioni di valutazione per un giocatore di questo spessore, anche se in scadenza. Un potenziale tesoretto per rientrare delle spese del mercato e, perché, no provare a finanziare almeno in parte un altro grande colpo. Lavori in corso, quindi, con la Juve che vuole arrivare alla cessione e il francese in attesa, pronto a valutare le offerte che arriveranno per quello che, con ogni probabilità, sarà l'ultimo grande contratto della sua carriera.