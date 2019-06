Romelu Lukaku tra pochi giorni terminerà le vacanze e tornerà a Manchester, dove inizierà la preparazione per la prossima stagione. Il centravanti belga non resterà comunque con i Red Devils. Conte lo ha indicato come obiettivo principale per l'Inter ma, secondo il Sun, nella corsa al belga si sarebbe inserita a sorpresa anche la Juventus, che potrebbe cedere quest'estate Higuain e Mandzukic. Il centravanti è valutato dallo United circa 80 milioni di euro.