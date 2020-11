Passo dopo passo Weston McKennie sta conquistando la Juve. Giovane, combattivo, sorridente, così si sta prendendo minuti e un ruolo di rilievo nello spogliatoio. Combattivo in campo e fuori, dove lotta ogni giorno contro il razzismo. Ecco perché, come ha raccontato, il gesto di Agnelli è stato particolarmente apprezzato: "Agnelli il giorno della firma tramite il capo della comunicazione del club mi ha regalato un libro su Mandela. Mi ha fatto capire che quel libro era un simbolo. Era come dire: “Sappi che noi siamo sempre con te. Anzi, che ti daremo una mano. In questa lotta non sei solo”. Era solo un piccolo gesto, ma per me è stato monumentale".