Ancora ai box per una frattura del metatarso rimediata in Champions contro il Villarreal, il centrocampista della Juventus Weston McKennie potrebbe anticipare il rientro in campo rispetto ai programmi stabiliti. A confermarlo è lo stesso giocatore, che sembrava avesse finito la stagione ma nel corso di un’intervista a CBS Sports ha detto: “L’ipotesi migliore sarebbe tornare entro la fine del mese”.