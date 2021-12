La Juventus si è ritrovata questa mattina al JTC per iniziare la preparazione in vista del prossimo match di campionato contro il Bologna. Oggi doppia seduta di lavoro per i bianconeri con focus sullo sviluppo della manovra e attacco della profondità nella mattinata, lavoro individuale per smarcamenti e passaggi in fase di costruzione dell’azione nel pomeriggio. Weston McKennie ha svolto l'intero allenamento in gruppo.