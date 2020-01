Secondo Sportitalia, la Juve sta pensando seriamente da settimane di blindare Szczesny, un meritato premio all’eccellente rendimento del portiere polacco. Ma anche una necessità quando il contratto non è lungo e si acquista maggiore potere anche in previsioni di scelte diverse. "La Juve ritiene Gigio Donnarumma un’occasione unica per la prossima estate. E ha memorizzato da tempo le grosse difficoltà per il rinnovo (scadenza 2021), situazione che potrebbe cambiare in caso di svolta societaria (ma non è detto). Gigio ha già rifiutato una proposta rinnovo da sette milioni a stagione, la Juve ne metterebbe sul tavolo almeno otto".