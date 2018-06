Finito il suo Mondiale, Sergej Milinkovic-Savic può concentrarsi sul mercato. Se in campo, in Russia, non è riuscito a incidere e a lasciare il segno, fuori sarà protagonista assoluto di quello che è destinato a diventare un tormentone: il suo futuro. La Juventus lo ha messo nel mirino e lui, il gigante serbo della Lazio, strizza l'occhio ai bianconeri. Porta aperta a un futuro a Torino, porta aperta alla squadra campione d'Italia, considerata, parole sue, il "top".



LA STRATEGIA - La valutazione che ne fa Lotito è ben superiore ai 100 milioni di euro, consapevole del fatto, però, che il classe '95 non percepisce un ingaggio da calciatore che vale quella cifra. Al momento, i bianconeri, non hanno intenzione di sborsare quanto richiesto dalla Lazio, attendono e lavorano ai fianchi, con un asso nella manica da utilizzare. Quale? Come scrive Tuttosport, Jorge Mendes può diventare la chiave per aprire la trattativa. Il manager portoghese ha appena chiuso con la Juventus l'affare Cancelo, è vicino agli affari di Milinkovic-Savic e può dialogare tra le parti. Ovvio, serviranno anche i milioni per convincere Lotito: ma un alleato in più, nel calciomercato, non fa mai male.