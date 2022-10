Al centro della difesa intriga Strahinja Pavlovic, 2001 del Salisburgo e compagno di nazionale di Vlahovic e Kostic nella Serbia. Già vicino alla Juventus in passato, quando ancora era al Partizan Belgrado, il centrale serbo (194 centimetri d’altezza) negli ultimi tempi è stato monitorato a più riprese dagli uomini mercato juventini. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in lista ci sono anche Evan Ndicka (in scadenza con l’Eintracht Francoforte), il polacco Jakub Kwior (Spezia, c’è anche il Milan) e Igor della Fiorentina. È uscito dai radar, invece, il brasiliano Gabriel, fresco di rinnovo con l’Arsenal.