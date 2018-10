in calendario nel Paese del Golfo domenica) è stato lanciato in queste ore da attivisti e organizzazioni per i diritti umani, fra cui. Nell'appello si accusa Riad di volersi "rifare un'immagine" attraverso lo sport e si sollecitano anche campioni di tennis come Novako Rafaa disertare esibizioni già previste in terra saudita.ha scritto su Facebook: "La terrificante notizia della morte orrenda del giornalista Khashoggi lascia attoniti. La comunità civile internazionale deve far sentire la propria voce, a tutti i livelli.Credo che ancheÈ comprensibile immaginare l’interesse economico attorno a quella partita di calcio, ma ciò che è accaduto nel consolato dell’Arabia Saudita di Istanbul non può passare sotto silenzio. Come parlamentare, come ex ministro per lo Sport e come cittadino italiano rivolgo un