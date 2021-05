Tra le prime squadre a scendere in campo nel prossimo turno di campionato ci sono Fiorentina e Lazio, protagoniste del Saturday Night. I viola sono alla ricerca di ulteriori punti salvezza, mentre i biancocelesti hanno bisogno di vincere per rincorrere la Champions fino alla fine. Il gap tecnico è sicuramente a favore della Lazio, in vantaggio sui toscani in termini di Efficienza Tecnica (+4,6%), K- Pass (+4,9%) e K-Movement (+3,9%). Anche sulla mole di gioco i ragazzi di Inzaghi producono di più, sia a livello di passaggi che di duelli. Contro il Genoa i biancocelesti hanno prodotto ben 23 passaggi ad alta difficoltà (contro 7 dei viola) di cui 11 riusciti (vs 3) e ben 16 occasioni di 1vs1 (vs 10), saltando l’uomo in 5 casi (vs 4). Al di là della qualità del gioco, al Franchi arriverà anche una squadra in salute sul piano atletico: nell’ultimo turno i laziali hanno percorso ben 115 km (contro 103 dei viola) di cui 28,4 ad alta velocità (vs 21,8). Dati che vengono accentuati soprattutto dai bomber delle due squadre, Immobile e Vlahovic, entrambi recordman nella distanza percorsa oltre la soglia di 25 km/h (rispettivamente 530 metri e 443), con il primo abituato a percorrere oltre 12 km a partita (10,7 per il serbo) di cui 3,4 ad alta intensità (vs 2,7).Quando si parla di numeri brillanti il riferimento all’Atalanta è quasi immediato, che si presenterà al Tardini contro il Parma con un vantaggio importante in quanto a IET (94% vs 85,6%) e IEF (94,4% vs 87,4%). Ultimamente inoltre la squadra di Gasperini sembra più intenzionata a cercare i duelli 1vs1, altra dinamica di gioco in cui la Dea si pone al di sopra degli avversari di giornata (12 occasioni di cui 4 concluse positivamente contro le 6 dei ducali di cui zero riuscite). Dove invece la squadra di D’Aversa riduce il gap è nella proprietà di palleggio (K-Pass 89,4% vs 85,5% sempre a favore dei nerazzurri) e negli 1vs1 difensivi (dove entrambe raggiungono l’88%). Va inoltre tenuto presente che nell’ultima partita il Parma ha addirittura sviluppato un volume atletico più elevato rispetto a quello dei bergamaschi, coprendo una distanza di 107 km (contro 105) di cui 26 ad alta intensità (23)., sfida che vale una fetta decisiva nella corsa alla prossima Champions League. In match di questa portata è sempre difficile fare previsioni, a maggior ragione se considerata la bassa stabilità di entrambe le squadre nell’ultimo periodo, producendo in media gli stessi Indici di Efficienza sia Tecnica che Fisica (in entrambi i casi attorno al 92%). Sullo stile di gioco, i rossoneri sviluppano di più la manovra (+2,7% di K-Pass e 26 passaggi riusciti di medio alta difficoltà contro 17), mentre i bianconeri puntano maggiormente sugli 1vs1 offensivi (addirittura 25 vs 15), saltando l’uomo in più casi (12 vs 7). Sul piano della forma fisica, elemento che a questo punto della stagione può fare la differenza, i ragazzi di Pirlo sono in parte avvantaggiati, coprendo una distanza superiore (112 km contro 109) e producendo più scatti intensi (+45%) e più frenate brusche (+13%). Uno spazio a parte va dedicato però alla sfida nella sfida, quella tra Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic. Se dal punto di vista tecnico è in vantaggio lo svedese (IET 92% vs 90%), il lusitano è più efficiente fisicamente (92% contro un modesto 87%). A livello di carico esterno, grazie ad eccellenti doti tattiche (entrambi superano il 95% di K-Movement), entrambi sono propensi a risparmiare energie per preservare la lucidità sotto porta. Entrambi infatti percorrono una distanza relativamente bassa (9,4 km per Ronaldo e 8,8 per Ibra) e producono un numero di accelerazioni inferiore del 20% rispetto alla media squadra, ma la situazione si ribalta se parliamo di sprint (distanza percorsa oltre la soglia di 25 km/h): Ibra raggiunge i 320 metri e CR7 fa registrare addirittura il valore più alto di squadra (373 metri).