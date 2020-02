Nemmeno il tempo di prendere atto della decisione della Lega di Serie A di posticipare al prossimo 13 maggio le partite del 26° turno di campionato inizialmente previste a porte chiuse, tra cui il match scudetto tra Juventus e Inter, che il calcio italiano ripiomba nella bufera per le ultime novità riguardanti la sfida di mercoledì prossimo tra i bianconeri e il Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia.



PORTE APERTE MA NON PER TUTTI - Lunedì 2 marzo scade l'ordinanza della Regione Piemonte sulle restrizioni agli eventi sportivi e, secondo quanto appreso da calciomercato.com, nel nuovo decreto che sarà emanato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nella giornata di domani, si va verso la riapertura dell'Allianz Stadium per la partita di coppa, con l'accesso che sarà però interdetto ai residenti in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, ossia le persone provenienti dalle zone più colpite dall'emergenza Coronavirus. Un'ipotesi non ancora confermata ufficialmente ma sempre più fondata e che ha già animato il dibattito sui social, in quanto potrebbe andare ad incidere pesantemente sulla presenza dei tifosi milanisti a Torino.