Mattia Perin, portiere della Juventus, messo alla porta dal ritorno di Gianluigi Buffon, vuole continuare a giocare in Italia. Come scrive gazzetta.it, Milan e Fiorentina sono i due club maggiormente interessati, ma anche due club dall'estero hanno messo nel mirino l'ex Genoa, Padova e Pescara: Porto e Benfica vorrebbero il calciatore in prestito.