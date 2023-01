Juventus, Milan e Inter devono ritrovare i tre punti in Serie A. Situazioni molto diverse per le tre big del calcio italiano, che in comune hanno però la necessità di vincere: i bianconeri stanno pagando la penalizzazione e sono al decimo posto in classifica, i rossoneri hanno ottenuto due soli punti in tre giornate e a Roma contro la Lazio hanno mostrato troppe fragilità, l’Inter invece deve ritrovare maggiori sicurezze in zona Champions League, ora che le romane e l’Atalanta si sono rifatte sotto con coraggio. La ventesima giornata si presta alle ambizioni delle tre squadre che hanno cominciato la stagione come favorite per lo scudetto. Se domenica sera (20:45) il Napoli contro la Roma è favorito a quota 1.74, sabato pomeriggio (ore 18:00) il successo dell’Inter sul campo della Cremonese ultima in classifica vale 1.50. Domenica alle 12:30 il Milan sfida in casa il Sassuolo, molto vicino alla zona retrocessione dopo che le ultime cinque giornate hanno portato un solo punto. I rossoneri non possono permettersi altri passi falsi e il segno 1 vale 1.51 su Betaland. Alle 15:00 la Juventus affronta il Monza, un confronto che una settimana fa in Coppa Italia ha visto i bianconeri vincenti per 2-1. Nei pronostici della vigilia si attende il bis visto che la squadra di Allegri è favorita a 1.56, contro il segno 2 a 6.15. In gran forma Lazio e Atalanta. I biancocelesti giocano ancora davanti al proprio pubblico dopo la grande prova contro il Milan, e contro la Fiorentina sono proposti vincenti a 2.08, i bergamaschi di Gasperini devono superare l'ostacolo Sampdoria, per un segno 1 a quota a 1.33.