Alle 20.45, nel big match della 16esima giornata di ritorno, all'Allianz Stadium, scendono in campo Juventus e Milan, in una gara importantissima nella corsa Champions. A dirigere la gara Valeri, coadiuvato da Giallatini e Peretti, con Sacchi quarto uomo. Al Var Calvarese, assistito da Paganessi. Calciomercato.com vi racconta gli episodi da moviola della gara.



GLI EPISODI



53' Giallo a Chiesa, che scivolando frana su Davide Calabria. Da ammonizione secondo Valeri.



47' Brahim Diaz mette la palla all'incrocio dei pali con un tiro a giro di destro dal limite dell'area. Al Var hanno controllato per un possibile tocco di mano dello spagnolo sul rimpallo con Cuadrado: il gol viene convalidato, nessun tocco col braccio ma con l'addome.



40' Il Milan protesta per un mancato cartellino giallo a Matthijs De Ligt dopo un contatto aereo con Zlatan Ibrahimovic, che resta a terra. Testa contro testa, Valeri non estrare il giallo.