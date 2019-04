C'è il Milan nel destino di Moise Kean. Questa settimana suo fratello Giovanni ha rivelato: "Io sono sempre stato juventino, invece lui tifava per i rossoneri". Che nello scorso mercato di gennaio hanno provato, senza riuscirci, a strapparlo ai bianconeri. Già al lavoro per blindarlo con un nuovo contratto, visto che l'attuale accordo scade a giugno dell'anno prossimo. Per trattare il rinnovo col suo agente Mino Raiola ci sarà tempo, ora il ragazzo classe 2000 pensa soltanto a giocare.



Allegri permettendo, perché l'allenatore è orientato a farlo partire dalla panchina nell'anticipo dello Stadium contro il Milan. Proprio come sabato scorso, quando gli sono bastati pochi minuti per decidere la gara con l'Empoli. Lo stesso Kean è partito titolare nel turno infrasettimanale di Cagliari, dove ha segnato ancora ed è scoppiato il caso razzismo. Non ancora chiuso, infatti il giudice sportivo di Serie A ha disposto nuove indagini sugli ululati dei tifosi sardi prima di prendere una decisione in merito. Nel frattempo l'episodio ha fatto il giro del mondo, raccogliendo numerosi attestati di solidarietà per Kean e qualche pesante critica nei confronti di Bonucci (poi costretto a chiarire), reo di aver giustificato la reazione del pubblico di Cagliari all'esultanza "provocatoria" dell'attaccante. Tra l'altro i due compagni di squadra si erano sfidati il 17 dicembre 2017 in Verona-Milan 3-0 con un gol proprio di Kean. Il quale allora era un semisconosciuto di belle speranze, mentre adesso ha tutti gli occhi addosso: sarà interessante vedere come vivrà la pressione in campo. Allegri permettendo.