La Juventus cerca un difensore centrale sul mercato in vista della prossima stagione. In cima alla lista c'è Strahinja Pavlovic, 21enne serbo del Salisburgo. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, i bianconeri hanno visionato l'ex Partizan Belgrado più volte soprattutto in Champions League: un nuovo esame giovedì nella sfida ai Mondiali contro il Brasile.



Restano sotto osservazione anche Jakub Kiwior (polacco dello Spezia, ci sono anche Milan e Atletico Madrid), e Igor della Fiorentina.