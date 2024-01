Juve, Milik: 'Contento per aver passato il turno e per la tripletta'

L'attaccante della Juventus Arkadiusz Milik, intervenuto a Mediaset, ha parlato dopo il 4-0 casalingo contro il Frosinone nei quarti di finale di Coppa Italia a cui ha contribuito con una tripletta.



GOL - "Sono molto contento, soprattutto per aver passato il turno. Ovviamente anche per la tripletta, sono riuscito ad aiutare la squadra con i miei gol. Andiamo in semifinale, sono contento".