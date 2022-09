Arek Milik e la Juventus. Un feeling iniziato tempo fa, con il polacco che è stato più volte vicino ai bianconeri: "La cosa più divertente è che ogni volta che ero vicino alla Juve, Szczesny mi chiamava - racconta Milik al portale polacco Meczyki - In quel momento, quando ero molto vicino, mi ha chiamato per ultimo. Non so come ha scoperto del trasferimento, ma presto, quando mi ha chiamato, non ne è uscito nulla. E’ stata una buona cosa che non mi abbia chiamato quando il trasferimento è venuto fuori".