Arek Milik vuole restare alla Juve. E il club bianconero ha già avviato le mosse per chiedere uno sconto al Marsiglia rispetto ai 7 milioni più 2 di bonus previsti dall'accordo estivo per il riscatto. Ma Cristiano Giuntoli può essere un ostacolo? La risposta è no, nonostante il tormentato addio al Napoli del centravanti polacco. I problemi, infatti, erano tutti nel rapporto con Aurelio De Laurentiis. Anzi, il ds resta colui che lo portò in Italia insieme a Maurizio Sarri. Che non a caso lo vorrebbe alla Lazio...