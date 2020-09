E se alla fine la Juventus prendesse Suarez e quindi Dzeko rimanesse alla Roma, che futuro si prospetterebbe per Milik? I giallorossi chiuderebbero i discorsi in entrata per un nuovo attaccante, costringendo il polacco ad aggrapparsi alla soluzione estera. È quanto riporta il Corriere dello Sport, secondo cui il Napoli starebbe valutando le piste che conducono oltre i confini nazionali per piazzare l’ex Ajax, in scadenza di contratto l’anno prossimo. A comandare la fila ci sarebbe il Tottenham di Josè Mourinho. Difficile l’ipotesi Fiorentina, soprattutto per l’ingaggio di circa 5 milioni di euro che percepisce il polacco.