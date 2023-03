Certo, l'infortunio è arrivato proprio quando la stagione è entrata nel vivo, ma anche nel momento in cui il ritorno di Dusan Vlahovic ha attutito il colpo per la Juve. Sono in ogni caso tutti contenti e tutti convinti, almeno per ora: è felice la Juve di Milik, in lui ha trovato molto più che un semplice vice-Vlahovic. È felice Milik della Juve, club che ha inseguito per anni prima di poterlo finalmente sposare. EPer lui non è questione di Champions o di soldi, vuole restare alla Juve, pure a lungo. Così attende solo un segnale, a San Siro era posizionato tra i dirigenti bianconeri sugli spalti mentre la Juve batteva l'Inter, dopo la sosta tornerà a disposizione. Poi entro fine stagione arriverà il riscatto: 7 milioni più 2 di bonus e sarà tutto della Juve, un investimento sostenibile, anzi un'occasione da non lasciarsi scappare pure per prevenire eventuali scossoni sul mercato in uscita (vedi Vlahovic...).– Otto gol in 1323 minuti, sarebbero nove senza il pasticciaccio di Juve-Salernitana, meglio di lui fin qui i soli Adrien Rabiot e lo stesso Vlahovic. Può giocare al posto del serbo, può giocare insieme a lui. E. Quando la Juve tornerà a giocare ogni tre giorni o quasi, ad aprile si decide tutto: in programma la doppia sfida all'Inter in Coppa Italia e quella allo Sporting Lisbona in Europa League, in campionato poi arriverà pure il “suo” Napoli quando conti alla mano ci potrebbe anche essere da rovinare la festa scudetto al gruppo di Luciano Spalletti.