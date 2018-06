La Juventus desidera Sergej Milinkovic-Savic, questo non è un mistero. La tentazione è forte, pur sapendo molto bene che convincere Lotito sul prezzo è impresa quasi impossibile: il presidente della Lazio non intende scendere sotto i 120 milioni di euro, la Juventus - come vi abbiamo raccontato - sta studiando il suo piano per tentare l'assalto, Rugani è compreso nell'operazione. E Sergej non rifiuterebbe eventualmente, anzi. Ma Milinkovic da qualche giorno ha confessato la sua più grande volontà agli agenti, suoi amici prima che consiglieri di fiducia.



SOGNANDO MADRID - Sergej ha fatto presente che il suo sogno sarebbe giocare nel Real Madrid. Il centrocampista della Lazio si ritiene pronto per il grande salto in un top club europeo, vorrebbe provare un altro campionato, rispetta la Juventus e non direbbe no ma sogna la camiseta blanca delle merengues, lo ha ribadito con forza ai suoi procuratori. Dalla Spagna qualche segnale era arrivato, telefonate e sondaggi, Milinkovic piace a tutti. Ma la rivoluzione in panchina con l'addio di Zidane cambierà anche le strategie del Real, totalmente da rivedere a livello di investimenti in base al nuovo allenatore; ma Milinkovic ci spera, anche più del Manchester United e con buona pace della Juve. Che al momento attende, perché Lotito è un osso durissimo. E quelle cifre sono difficili da raggiungere per chiunque, quantomeno in Serie A.