Prendere Sergej Milinkovic-Savic non sarà facile, per nessuno. Ma secondo La Gazzetta dello Sport, la Juventus continua a sognarlo. La Lazio fa e farà muro, eppure "vi ricordate quando Marotta disse che la clausola di Higuain era eccessiva e poi fu pagata 2 giorni dopo? Adesso è normale smentire Milinkovic, ma piace tantissimo". E quale strada può esserci? "All'epoca fu venduto Pogba, adesso chissà che non possa andar via Pjanic perché i due avvoltoi - Barça e Real Madrid - sono su di lui".