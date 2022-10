Fighetto o Tamarro: Miretti non ha dubbi



Piedi X Terra: #Miretti da questa sera su #DAZN pic.twitter.com/NkmWEVRFig — DAZN Italia (@DAZN_IT) October 5, 2022

Il centrocampista della Juve Fabiosi è raccontato nell'intervista rilasciata ai microfoni di Dazn nel programma Piedi X Terra. Di seguito ecco un estratto delle sue dichiarazioni in anteprima.'Io sono di Saluzzo, in provincia di Cuneo, ad un’ora da qua. Da quelle parti sono un po’ fighetti lì, io non sono di quella parte là, sono un po’ più “tamarro”, anche se non si vede. Il modo di vestire, di porsi, un po’ da provinciale. Non “spacconcello”. Orecchino tamarro? Questo no, ne ho qualcuno di più tamarro però'.