Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, su 7Gold parla del futuro di Alvaro Morata, attaccate dei bianconeri: "Un uccellino mi ha rivelato il futuro di Morata. Secondo le mie informazioni, il centravanti ritornerà in Spagna.Vedremo se tali indiscrezioni verranno confermate o meno. Dipenderà anche dalla stagione dell’attaccante, dal suo rendimento in questa annata calcistica".